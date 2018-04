Mondiali 2018, Gran Bretagna teme attacchi hacker dalla Russia: in pericolo i canali televisivi

La situazione tra Russia e Gran Bretagna si fa sempre più difficile: dopo il tentato avvelenamento di Sergei Skripal, ex spia russa, e di sua figlia, la relazione tra i due paesi non è delle migliori. A peggiorare ulteriormente i rapporti, il conflitto siriano.

Dopo i raid in Siria di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, Mosca avrebbe lanciato una cyber campagna contro Londra: si fa quindi strada una guerra digitale tra i due paesi.

Secondo quanto riportato da Daily Express, Mark Almond, docente di storia moderna a Oxford, ha ammesso che uno degli obiettivi russi principali sarebbero le stazioni televisive, soprattutto in vista del Campionato del Mondo che inizierà tra poco meno di due mesi. Secondo lo studioso le possibili interruzioni delle trasmissioni potrebbero influenzare negativamente l’umore degli inglesi che potrebbero rivoltarsi contro le autorità del proprio paese.

“Quando si parla di guerra dell’informazione, i media occidentali si sono dimostrati piuttosto anti-Putin, quindi i segnali televisivi e radiofonici di disturbo, per esempio, sarebbero un obiettivo allettante per gli hacker russi. Interrompere la finale della FA Cup o resettare le schermate degli orari nelle stazioni e negli aeroporti aumenterebbe la pressione a livello nazionale. Per gli inglesi, la colpa ricadrebbe sul governo.”

