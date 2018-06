Mondiali 2018, Salah è positivo: “Ho buone sensazioni”

L’Egitto continua ad essere in ansia per Mohamed Salah: l’attaccante egiziano è uno dei più attesi del Mondiale di Russia 2018, ma la sua partecipazione non è ancora certa, o meglio non è ancora chiaro quando potrà tornare a disposizione di Hector Cuper. Nel corso della finale di Champions League contro il Real Madrid, infatti, l’ex Roma è stato costretto a lasciare il campo in lacrime in seguito allo scontro con Sergio Ramos.

Dopo l’infortunio si è parlato di almeno 3 settimane di stop per il gioiello del Liverpool, che in questo caso sarebbe costretto a rientrare in campo a Mondiale iniziato, ma in queste ore, a rincuorare i tifosi egiziani ci ha pensato proprio lui. Momo ha infatti pubblicato un post su Twitter mentre si allena in palestra: “Good feelings…”, ovvero “Buone sensazioni…” è il commento che accompagna la foto.

Ancora non è chiaro quando Salah potrà tornare a disposizione di Cuper; certo è che l’apporto della stella dei Reds è fondamentale per la Nazionale egiziana e i tifosi non vedono l’ora di poterlo rivedere in campo.

