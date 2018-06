Mondiali, ecco qual è la prima squadra arrivata in Russia

Nove giorni prima dell’inizio della Coppa del Mondo, l’Iran oggi è diventata la prima squadra ad arrivare in Russia. Il gruppo guidato dal portoghese Carlos Queiroz, che affronterà la Spagna nel Gruppo B, è atterrato alle 20.30 locali all’aeroporto Vnukovo di Mosca per trasferirsi immediatamente presso la propria sede, alla periferia della capitale russa. “Essere in Russia è un sogno che si avvera per il calcio iraniano. E l’abbiamo ottenuto attraverso il duro lavoro e il sacrificio, mettendo in evidenza come ci sentiamo onorati e il privilegio di essere qui”, ha detto Queiroz all’arrivo. La nazionale iraniana ha fissato il suo quartier generale al Bakovka Training Center della Lokomotiv di Mosca e giocherà la sua prima partita il 15 giugno contro il Marocco a San Pietroburgo. Cinque giorni dopo affronterà la Spagna a Kazan e chiuderà la sua partecipazione nella fase a gironi il 25 contro il Portogallo a Saransk. Le prossime squadre che arriveranno in Russia, dove è già in ritiro la nazionale ospitante guidata da Stanislav Cherchesov, saranno Panama e Spagna, che arriverà giovedì. Prima del debutto, l’Iran giocherà un’ultima amichevole contro la Lituania il prossimo venerdì a Mosca.