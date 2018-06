Mondiali, Ibrahimovic: “Non sarà in Russia a causa dei media. Il mio cognome è un problema…”

Che Zlatan Ibrahimovic non fosse un campione di modestia, già si sapeva. Anche questa volta, il fuoriclasse svedese non ha perso l’occasione di far parlare di sé e stupire tutti con le sue parole. Dopo il botta e risposta con il c.t. della Svezia, Janne Andersson, l’attaccante dei LA Galaxy ha risposto alle domande di alcuni cronisti che gli chiedevano della sua esclusione ai Mondiali di Russia 2018. A questo proposito, l’ex Juventus, Inter e Milan ha puntato il dito contro la stampa svedese, responsabile, a detta sua, della sua mancata convocazione.

“Volete sapere perché non sarò ai Mondiali? I media in Svezia hanno detto che la Nazionale sta meglio senza di me. Magari gli credo anche io (ride, ndr). Questa è la tipica mentalità dei giornali svedesi: siccome non ho un cognome tipicamente svedese, non sono lo svedese modello, non ho la tipica attitudine scandinava, anche se sono ancora il recordman della Nazionale loro se la prendono con me. Però ho vinto tutto quello che ho vinto. Ho giocato con l’Ajax, la Juventus, l’Inter, il Barcellona, il Milan, il Psg, il Manchester United e ora i Galaxy. Se non sapessi come si vince di squadra, perché avrei giocato e vinto nelle più grandi squadre al mondo? Credetemi, so come si vince e lo so fare bene”.

SVEZIA, IBRA: “NIENTE MONDIALE PER COLPA DEI MEDIA SVEDESI”