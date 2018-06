Mondiali, le regole della Germania: niente sesso e famiglie distanti

I Mondiali di Russia 2018 sono ormai alle porte: in vista dell’inizio del torneo più prestigioso del mondo, la Germania ha dettato le regole che i giocatori dovranno seguire. Nel corso della competizione, ai calciatori è infatti categoricamente vietato avere rapporti intimi. Ma non è tutto: secondo quanto riportato dai media locali, i tedeschi non potranno nemmeno soggiornare insieme alle loro famiglie, tanto che mogli e figli saranno costretti ad alloggiare in strutture diverse e ben distanti dalla squadra. Inutile dire che le rigide regole imposte ai giocatori hanno fatto molto discutere in Germania.

