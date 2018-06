Mourinho: “Voglio continuare ad allenare un club. Mondiale? Argentina e Portogallo possibili sorprese perché…”

È un José Mourinho a tuttotondo quello che, intervistato da GQ, ha parlato del suo momento da allenatore e dei prossimi Mondiali in Russia. Il tecnico del Manchester United si è detto pronto per continuare la sua avventura sulla panchina di un club e per nulla stanco del lavoro quotidiano con la squadra allontanando dunque le voci che lo vorrebbero prossimo a diventare c.t. di qualche nazionale.

NAZIONALE? NO GRAZIE – “Non è affatto arrivato il momento di allenare una nazionale. Il mio lavoro adesso è allenare un club, perché ho bisogno di giocare ogni settimana e allenare ogni giorno. Direi che mi sento molto meno stanco di quanto lo fossi qualche anno fa”.

MONDIALI – “I Mondiali mi emozionano, dico sempre che sono molto più che semplice calcio. Sono eventi come le Olimpiadi, che a livello sociale sono incredibile. E lo penso anche se ritengo che non si giochi il calcio migliore, perché nei club c’è più tempo per lavorare con i calciatori che le nazionali non hanno”.

SORPRESE – “Penso che Argentina e Portogallo possano far bene perché Messi e Ronaldo sono capaci di far rendere molto di più le rispettive selezioni. Abbiamo vinto gli Europei nel 2016, è una squadra capace di tutto. Poi c’è il Brasile, che è difesa e talento, e la Spagna. Ma non si sa mai”.

