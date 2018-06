Napoli, Mertens: “Resto qui. Devo capire cosa è successo con Sarri. Mondiale? Mi dispiace per Nainggolan…”

Dries Mertens, attaccante del Napoli e del Belgio, ha parlato a Premium Sport subito dopo l’amichevole internazionale contro il Portogallo terminata 0-0.

NAPOLI – “Futuro a Napoli? Sì, vediamo com’è la storia perché non ho capito la storia con Sarri, ora sto qui, quando torno vediamo. Clausola bassa, potrebbero portarti via? Sì, ma ho due anni di contratto a Napoli e sto bene a Napoli. Ancelotti determinante per te come ha detto anche Hamsik? Per me anche Sarri andava bene, io guardo la squadra, abbiamo una squadra forte e non è solo una questione di mister”

MONDIALE – “Abbiamo fatto l’esperienza di un Mondiale e di un Europeo. Ci manca qualcosa sotto questo punto di vista ma noi ci proviamo. Vogliamo fare bene. Nainggolan non convocato? Mi dispiace tanto per Radja ma la scelta è stata del mister e la dobbiamo accettare”.

Mertens canta in napoletano