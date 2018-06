Pirlo: “La mia formazione ideale? A centrocampo ci sono io”

Da poco ritiratosi dal mondo del calcio giocato, Andrea Pirlo ha nominato la sua formazione ideale. Tra gli 11 titolari, l’ex regista bianconero ha rivelato che farebbe scendere in campo anche se stesso, mentre rinuncerebbe sia a Cristiano Ronaldo che a Leo Messi. Ecco le sue parole a Goal: “In porta sceglierei Gianluigi Buffon. E’ il miglior portiere di tutti i tempi. Può essere considerato il migliore perché ha giocato per oltre 20 anni allo stesso livello, molto alto. Metterei Paolo Maldini in difesa e a centrocampo scelgo me stesso ovviamente. In attacco avrei il Ronaldo brasiliano insieme a Diego Maradona e Pele”.

Pirlo ha infine ricordato la vittoria nel Mondiale di Germania 2006: “E’ stato incredibile. Vincere la Coppa del Mondo è la cosa migliore che possa capitarti come calciatore. È successo a me ed è stato probabilmente il miglior momento della mia carriera”.

PIRLO E RONALDO, CHE ABBRACCIO