Romario: “Caro Gabriel Jesus per segnare al Mondiale fai tanto sesso”

“Tanto sesso, concentrazione e gol”. E’ questa la ‘ricetta’ che Romario suggerisce a Gabriel Jesus in vista del prossimo Mondiale.

L’ex attaccante, campione del mondo nel ’94, in un’intervista a “Lance!” dà qualche suggerimento al 21enne del Manchester City che in Russia giocherà la sua prima Coppa del Mondo.

“Fare abbastanza sesso è uno dei miei consigli, così come sfruttare al massimo i giorni liberi e concentrarsi poi nei giorni delle partite e durante le gare – le parole dell’ex giocatore del Barcellona – Per il resto credo sia abbastanza consapevole delle sue qualità e di quello che rappresenta per la Selecao. Deve andare al Mondiale e fare gol, è quello che conta”.

CONCENTRAZIONE – “Il Mondiale è un torneo completamente diverso dagli altri. Bisogna essere concentrati al 100% e lasciare tutti i tuoi problemi da parte, altrimenti non giocherai la Coppa al massimo livello. La possibilità che ha lui di giocare in club europeo è molto importante perché ti permette di confrontarti con l’80-90% dei giocatori che disputeranno il torneo in Russia. Non ho molti altri consigli da dargli, ma so quanto lui valga e quanto può dare alla Seleçao. Deve giocare la Coppa del Mondo e fare gol, questo è ciò che conta”.

Vedremo se la giovane punta del City seguirà i consigli del buon vecchio Romario, che di Mondiale vinti…se ne intende!