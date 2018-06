Mondiali, una parte d’Italia vola in Russia: Benny Benassi si esibirà al festival FIFA a Sochi

E’ ormai tutto pronto per gli imminenti Mondiali di Russia 2018. Nonostante gli azzurri non si siano qualificati al torneo più importante del Mondo, una parte dell’Italia volerà in Russia. Il motivo? Tra i tanti artisti che si esibiranno all’apertura del festival FIFA di Sochi ci sarà anche il noto dj italiano Benny Benassi. Ad annunciarlo è stato il vice sindaco della città Sergei Yurchenko: “A Sochi ci saranno circa 100 artisti anche stranieri, come Benny Benassi, Burito, Paul van Dyk e altri. In apertura ci sarà il nostro coro Kuban”.

Secondo il funzionario è ormai tutto pronto per l’imminente campionato del Mondo: dal palco allo schermo da cui si potranno vedere le partite nella zona fan e sono previste anche una serie di attività per gli ospiti: cibo, giostre, calcio, e molto altro. La cerimonia di apertura si terrà il 14 giugno, il giorno di inizio dei Mondiali 2018.

