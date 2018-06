Russia 2018, bufera sul Messico: festino con 30 escort

In queste ore si è scatenata una vera e propria bufera sul Messico: dopo la vittoria per 1-0 contro la Svezia, il c.t. Juan Carlos Osorio ha concesso qualche ora di libertà ai giocatori del Tricolor prima della partenza per la Russia. Secondo quanto riportato da Tv Notas, mentre alcuni di loro hanno deciso di passare un po’ di tempo in famiglia, altri hanno preferito organizzare un festino a luci rosse a cui hanno partecipato anche 30 escort.

Guillermo Ochoa, Jonathan e Giovani Dos Santos, Marco Fabian, Carlos Salcedo, Hector Herrera, Raul Jimenez e Jesus Gallardo sono gli 8 ‘protagonisti’ della notte brava, durata fino alla mattina seguente. Inutile dire che la notizia ha immediatamente fatto il giro della rete scatenando la reazione del web.

