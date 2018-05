Russia 2018, clamoroso: strade “ripulite” dai senzatetto

Il Campionato del Mondo 2018 è ormai alle porte e la Russia si sta preparando al grande evento. In queste ore, però, è uscita una notizia che sottolinea il “lato oscuro” delle prossime competizioni. Secondo quanto riportato dal portale online 66.ru, le strade di Ekaterinburg sono state “ripulite” dai senzatetto e dai barboni. Le forze dell’ordine, infatti, starebbero organizzando dei veri e propri raid contro i clochard, che vengono caricati su furgoni e allontanati dal centro cittadino per prevenire i danni di immagine che potrebbero causare nel corso dell’evento sportivo. Il portale ha riportato le dichiarazioni dei diretti interessati, mentre la polizia non è ancora intervenuta sulla questione.

