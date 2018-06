Russia 2018, Kutepov: “Sergio Ramos ci ha mostrato come fermare Salah. Suarez? Lo morderò io”

Mancano solo pochi giorni all’inizio dei Mondiali di Russia 2018: sarà Russia–Arabia Saudita ad aprire il campionato del mondo nello stesso stadio che ospiterà anche la finale. A scendere in campo per primi saranno quindi i padroni di casa che oltre alla nazionale dei figli del deserto, dovranno scontrarsi con l’Egitto di Mohamed Salah e l’Uruguay di Luis Suarez. I russi, però, non sembrano preoccupati o almeno non lo è Ilya Kutepov.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Turchia, il difensore dello Spartak Mosca ha analizzato le prossime sfide, in particolare quelle del girone della Russia: “Se ho paura di Suarez? Ovviamente no, se sarà necessario posso morderlo io stesso”, ha dichiarato il 24enne riferendosi al morso che l’attaccante uruguaiano aveva rifilato in passato a Giorgio Chiellini. Il giocatore ha poi parlato di Salah: “Sergio Ramos ci ha mostrato come poterlo frenare. Non dico che mi ha intristito vedere Salah infortunarsi nella finale di Champions, ma sono felice se giocherà nel Mondiale. Quando giochi contro un genio come lui, puoi solo crescere”, queste le parole di Kutepov riportate da Sky Sport.

