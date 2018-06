Russia 2018, le convocazioni dell’Arabia Saudita diventano virali

L’Arabia Saudita farà il suo esordio nel Mondiale di Russia contro l’organizzatrice del torneo il 14 giugno. Non un avvio facile per gli arabi che hanno annunciato nelle scorse ore la lista ufficiale dei convocati per il torneo. Tutte le Nazionali hanno optato o per una foto con i nomi dei giocatori che disputeranno la competizione o un comunicato con un semplice elenco. L’Arabia Saudita invece no. L’idea è stata davvero originale.

IL VIDEO – La federazione araba ha scelto un post social con un video di circa tre minuti molto divertente e speciale. Bambini, studenti tra i banchi di scuola, operai e persino lo speaker di un aeroporto, sono loro ad annunciare i nomi dei giocatori convocati dall’Arabia Saudita per Russia 2018. Un’idea geniale che in poco tempo sta facendo il giro del mondo sui social e che mette la Nazionale del c.t. Juan Antonio Pizzi tra le squadre simpatia del torneo.

