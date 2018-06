Russia 2018, Putin dà il benvenuto: “Abbiamo aperto il nostro Paese e il nostro cuore al mondo”

I Mondiali di Russia 2018 sono ormai alle porte: mancano solamente cinque giorni alla sfida inaugurale del torneo più prestigioso del mondo che vedrà i padroni di casa affrontare l’Arabia Saudita. In vista della prima partita ufficiale, il presidente russo Vladimir Putin, attraverso un video-messaggio, ha dato il benvenuto a tutti coloro che prenderanno parte al Mondiale: “Benvenuti! Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire che tutti i nostri ospiti – gli atleti, lo staff e, naturalmente, i tifosi – si sentano a casa: abbiamo aperto il nostro Paese e il nostro cuore al mondo. È con immensa gioia e grande onore che riceviamo i rappresentanti della grande famiglia del calcio. Vogliamo che questo evento sia una celebrazione, piena di passione ed emozioni. Spero che tutti voi abbiate un’esperienza indimenticabile, non solo guardando le partite delle vostre squadre preferite e ammirando le abilità dei giocatori ma anche nel conoscere la Russia, la sua identità e cultura, la sua storia unica e la sua diversità geografica, la sua gente ospitale, sincera e amichevole”.

