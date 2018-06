Russia 2018, Putin: “Yashin e Pelé i miei preferiti. Su Maradona…”

Vladimir Putin, presidente della Russia, Paese che ospita i prossimi Mondiali, ha parlato dell’imminente competizione in un’intervista rilasciata a China Media Group. Il leader del Cremlino ha confidato chi sono i suoi giocatori preferiti che hanno mai partecipato ad un mondiale e poi ha fatto un pronostico sulla vincitrice finale del torneo, ammettendo l’inferiorità tecnica della Russia.

GIOCATORI – Nessun nome altisonante tra i calciatori in attività. Per il leader russo sono delle vecchie glorie i migliori: “Il ragno nero Lev Yashin è il mio preferito tra i calciatori russi e sovietici, mentre Pelé tra quelli stranieri. Mi piace molto anche Maradona”.

PRONOSTICO – “Devo ammettere quello che è un dato di fatto: purtroppo negli ultimi tempi la nostra nazionale non ha ottenuto grandi risultati”, ha ammesso Putin che ha poi indicato Spagna, Argentina, Brasile e Germania come le Nazionali favorite per la vittoria finale: “I pretendenti sono molti. Tra di loro le squadre latinoamericane come il Brasile e l’Argentina. Anche la Germania ha giocato brillantemente nei tornei precedenti e la Spagna ha fatto un gioco molto bello”.

