Senegal, Gomis e l’amore per l’Italia: “Porterò il tricolore ai Mondiali”

Sono giorni difficili per l’Italia: le 32 Nazionali qualificate ai Mondiali si stanno preparando per raggiungere la Russia e giocarsi il tutto e per tutto per raggiungere la vetta del mondo, ma tra queste non c’è quella italiana.

In realtà un italiano volerà in Russia, ma vestirà la maglia del Senegal: si tratta di Alfredo Gomis, portiere della SPAL con doppia cittadinanza. Durante un’intervista concessa ai microfoni de Il Corriere della Sera, l’estremo difensore classe 1993 ha svelato di aver scelto la sua terra d’origine in onore del padre, ma ha rivelato anche di essere molto legato alla Nazionale azzurra, motivo per cui nel corso degli imminenti mondiali porterà con sé il tricolore: “La scorsa estate ho fatto un viaggio in Senegal, dove mancavo da 15 anni. E’ stata la goccia definitiva perché ho rivisto i luoghi della mia infanzia. Ho scelto il Senegal per ricordare papà: quello che ha fatto per me e per i miei fratelli, tutti portieri anche loro, è stato pazzesco. Non eravamo certo benestanti e lui ha fatto sacrifici e rinunce enormi per realizzare il nostro sogno. Porterò in valigia anche il tricolore, con orgoglio: mi sento italiano, per educazione e formazione, non solo sportiva. E sarò sempre grato all’Italia. Sono arrivato quando avevo 3 anni, sono cresciuto prima a Cuneo e poi a Torino, l’ho girata per giocare. E quest’anno ho giocato la mia prima stagione in serie A”.

SENEGAL AL MONDIALE, NIANG RIPRENDE LA FESTA