Svezia, Andersson: “Ibrahimovic? E’ pregato di chiamarmi, ma alla fine decido io”

Solamente alcuni giorni fa, Zlatan Ibrahimovic aveva dichiarato che un Mondiale senza di lui non avrebbe senso e che per questo motivo prenderà parte al prossimo campionato del Mondo di Russia 2018.

Non è tardata, però, la risposta di Janne Andersson, c.t. della Nazionale svedese, che ai microfoni di Bild am Sonntag ha dichiarato che sarà lui a prendere la decisione finale: “Ibrahimovic non mi ha ancora detto che vuole andare al Mondiale. Quando prenderà definitivamente la sua decisione, è pregato di chiamarmi e parlarmi di questo. Alla fine comunque sono sempre io l’allenatore e prenderò io la decisione finale. Al momento non posso pensare a cose che non esistono, a cosa succederebbe se…”.

