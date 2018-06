Tottenham, Rose rivela: “Dopo l’infortunio al ginocchio ho sofferto di depressione”

“Sono stato in terapia per alcuni mesi, ma ora non prendo più farmaci e non vedo l’ora di andare in Russia. Sono fortunato che l’Inghilterra mi abbia dato l’opportunità di andare via e rinfrescare la mente. Sarò sempre grato a loro”, inizia così il racconto di Danny Rose, convocato in Nazionale da Southgate dopo aver superato il periodo più difficile della sua vita. Tutto è iniziato nel gennaio del 2017 quando ha subito un grave infortunio al ginocchio: la rottura del legamento collaterale mediale. “Tutto è cominciato da lì, quando mi è stato consigliato di non sottopormi a un’operazione. Non so quante compresse ho preso per provare a mettermi in forma per il Tottenham. Facevo iniezioni di cortisone per tentare di rimettermi in sesto, ma passati quattro mesi è diventato tutto più difficile perché mi mancava quel periodo in cui la squadra otteneva grandi risultati e io giocavo bene. Così ho iniziato a deprimermi. Mi arrabbiavo molto e con facilità. Non volevo andare a giocare, non volevo fare riabilitazione, non volevo uscire con miei amici. Tornavo a casa e volevo solo andare a letto”.

Ma non è finita qua: ad aggiungersi al già complicato momento del difensore del Tottenham anche una serie di problemi familiari: dal suicidio dello zio agli episodi di razzismo rivolti alla madre, passando per il tentato omicidio del fratello: “Durante il mio periodo di riabilitazione mio zio si è impiccato e questo ha contribuito alla mia situazione. È stato davvero difficile, ma uno psicologo mi ha aiutato a superarlo. Dietro le quinte del mio club sono state dette e fatte cose di cui non entrerò nei dettagli perché non voglio essere multato di nuovo. Ma fuori dal campo ci sono stati altri incidenti: mia madre è stata vittima di razzismo a Doncaster, poi è venuto qualcuno a casa mia e ha quasi sparato a mio fratello in faccia. Per questo l’Inghilterra è stata la mia salvezza, non ringrazierò mai abbastanza il direttore e il personale medico. Penso di essere il giocatore più fortunato in questa squadra. Non per le abilità, ma per il numero di minuti che ho accumulato sul campo e per l’anno che ho trascorso. Pensavo che il sogno di partecipare alla Coppa del Mondo mi sarebbe stato portato via. Fortunatamente ho un bel rapporto con il fisioterapista, Steve Kemp, e ogni tanto gli scrivevo e gli chiedevo se secondo lui sarei stato convocato. Lo tormentavo, ma lui mi diceva di concentrarmi sul mio recupero e io ero preoccupato. Dopo la pausa internazionale di marzo, quando abbiamo affrontato lo Stoke, ho giocato bene e abbiamo avuto un calendario fitto in cui i terzini sarebbero stati ruotati e quindi avrei avuto la possibilità di giocare un po’ di più. Poi però sono rimasto fermo 3-4 settimane per un problema al polpaccio e mi sono fatto prendere dal panico. Per fortuna alla fine ho stretto i denti e sono riuscito a giocare le ultime tre partite. Penso che questo mi abbia aiutato”, queste le parole del giocatore riportate da SkySport.

