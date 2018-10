Espn conferma: Wenger sulla strada per Parigi. Potrebbe essere nuovo ds

Lontano dal calcio Arsene Wenger non sa proprio stare. Fermo dopo aver chiuso la sua ultraventennale esperienza alla guida dell’Arsenal, il tecnico francese potrebbe tornare a respirare l’aria dei campi da gioco o meglio, quella soprattutto quella dei corridoi di una sede societaria. Già, perché per l’ex allenatore dei Gunners si profila all’rizzonte un ruolo diverso. Il Paris Saint Germain starebbe pensando a lui come direttore sportivo. La squadra di Thomas Tuchel ha iniziato la stagione in Ligue 1 proprio come aveva finito: nove successi dopo nove partite e punteggio pieno per i parigini. Tuttavia il rapporto fra il tecnico tedesco e il ds Antero Henrique avrebbe iniziato a scricchiolare, a causa del mancato arrivo di un centrocampista nonostante la pressante richiesta di Tuchel. Da qui l’idea di un possibile cambio dirigenziale.

E oggi a confermare l’ipotesi ci ha pensato ESPN. Wenger sarebbe l’uomo giusto, con notevole esperienza internazionale. Anche in virtù di eventuali colpi futuri.