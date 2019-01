Psg, il curioso invito di Mbappé ad una fan: “Non sono fidanzato. Se vuoi andiamo a prenderci un caffé…”

Chi trova Mbappé trova…un fidanzato.

L’enfante prodige del Paris Saint-Germain, fresco campione del mondo con la Francia, è stato protagonista di una curiosa iniziativa del club parigino con i propri tifosi. In compagnia di Neymar, il giovane francese ha risposto alle domande dei fan dando vita a diversi simpatici siparietti.

SINGLE…ANCORA PER POCO – Kylian Mbappé ha il cuore libero, ancora da conquistare. Tra le tante domande arrivate alla coppia d’attacco parigina, infatti, eccone una che riguarda la vita sentimentale del classe 1998. “Sei fidanzato? C’è qualcuno nella tua vita?”, questa la domanda arrivata da una simpatica fan. La risposta del bomber è un invito molto speciale: “No, non c’è nessuno nella mia vita ora. Se ti va andiamo a prenderci un caffé, conosco molti posti a Parigi”.

Insomma, al giovane campione manca ancora un solo trofeo: dopo la Coppa del Mondo e il premio come miglior giovane, ora manca solo un bella fidanzata che gli riempia il cuore d’amore.

E NEYMAR ? – Non è da meno anche l’asso brasiliano. Infatti, anche per l’ex Barcellona è arrivata una richiesta particolare. Due fans dal Brasile si sono dichiarate chiedendo in cambio un balletto. Dal canto suo, Neymar, non ha esitato e si è mostrato un ballerino provetto. Tutto condito da grandi risate come testimonia il filmato pubblicao dalla stessa società parigini attraverso i canali ufficiali.