Santos, errori incredibili di Gabigol: i tifosi insorgono sui social

Non è certo un periodo felice per l’ex attaccante dell’Inter Gabriel Barbosa detto Gabigol. Il brasiliano, ora in prestito al Santos, dopo una buona partenza e diverse reti realizzate nelle prime gare che sembravano aver riportato alla luce il talento pagato dal club milanese 30 milioni di euro due anni fa, sembra essere incappato nuovamente in un momento negativo e ciò che è accaduto nella partita contro il Corinthias lo dimostra.

ERRORI – Partito nell’undici iniziale nella sfida tra il suo Santos e il Corinthias, Gabigol si è reso protagonista di due colossali errori che sono costati la vittoria finale alla sua squadra. Il risultato finale di 1-1 infatti è condizionato, e parecchio, proprio per colpa dell’ex Inter che, al minuto di 39′ e successivamente anche nel secondo tempo, a pochi passi dalla porta non è riuscito a trovare la devizione vincente che avrebbe regalato i tre punti ai suoi. Nonostante il tecnico Jair Ventura nel post partita lo abbia voluto difendere, i tifosi allo stadio e sui social non hanno frenato le critiche pesanti e gli sfottò. Ecco i due errori clamorosi di Gabigol:

Gabigol non è stato fortunato come in questa occasione