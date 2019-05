Tutti “scartano” Griezmann. Guardiola e Tuchel all’unisono: “Da noi non verrà”

Il Barcellona nel destino di Antoine Griezmann, ora più che mai. Si confermano quindi le voci che girano da parecchie settimane, anche perché gli allenatori degli altri top club a cui il francese è stato associato hanno smentito la possibilità che la propria società si fiondi sull’attaccante in esubero dall’Atletico Madrid. Dapprima Pep Guardiola per il suo Manchester City: “Il Barcellona può dormire sogni tranquilli, perché noi non compreremo Griezmann, non possiamo permettercelo – ha detto il tecnico spagnolo in conferenza stampa prima della finale di FA Cup -. Siamo solo concentrati sulla partita di domani”.

Sulla stessa linea anche il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel: “Dove giocherà Griezmann? Potrebbe essere in qualsiasi squadra del mondo, ma per noi la possibilità non è reale. Abbiamo altre priorità, dobbiamo rinforzarci in difesa”. Potrebbero tranquillamente trattarsi di dichiarazioni di facciata, anche perché la scorsa settimana il ds del Psg Antero Henrique ha incontrato la sorella di Griezmann. Per dire cosa? Attendiamo sviluppi sul futuro del francese campione del mondo a Russia 2018.