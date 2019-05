Genoa, Hiljemark: “Ho sofferto in Svezia. Ho visto tutte le gare alla tv. Salvezza? Prendiamocela…”

Sabato alle 18 la sua squadra si giocherà una sfida quasi da dentro o fuori. Il Genoa affronta il Cagliari nella 37^ giornata di Serie A. Tre punti potrebbero voler dire salvezza, un traguardo sofferto ed inaspettatamente non ancora ottenuto a due gare dalla fine.

Arrivato da Goteborg per stare con i compagni, il centrocampista Oscar Hiljemark è pronto a sostenere la squadra anche dalla panchina nonostante l’infortunio lo terrà fuori ancora per un pò dal campo. Come riporta il sito ufficiale del Grifone, il classe ’92 ha raggiunto la squadra e ha rilasciato qualche dichiarazione:

“Dispiace restare a guardare e non essere di aiuto. Ho sofferto in Svezia dove non ho perso una partita alla tv. Ci aspettano due finali. Salvezza? Possiamo farcela, uniti andiamo a prendercela”. E sulle sue condizioni fisiche, lo svedese ha aggiunto: “Sto decisamente meglio dopo aver superato questi primi tre mesi. Le cose stanno procedendo bene. Poche settimane e tornerò a lavorare in campo”.