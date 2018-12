Ajax, de Ligt vince il Golden Boy e svela il suo futuro: “Sono il capitano della squadra, ma…”

Grande risultato, quello ottenuto da Matthijs de Ligt, difensore dell’Ajax, che riceverà il Golden Boy, l’ambito premio assegnato da Tuttosport.

Il centrale classe 1999 ha trionfato davanti a giocatori come Alexander-Arnold del Liverpool e Kluivert della Roma. L’olandese è il primo difensore in assoluto ad aggiudicarsi il premio. Come riporta lo stesso quotidiano torinese, de Ligt si è detto molto orgoglioso del successo e pensa in grande anche verso il futuro, e, in questo senso, lancia messaggi importanti in ottica mercato, dove Barcellona e anche Juventus sono alla finestra per lui.

TRIONFO – “Sono molto felice e anche molto orgoglioso di aver conquistato questo trofeo. L’ho saputo tramite il mio agente Mino Raiola, ma anche l’Ajax mi ha informato.Sono molto compiaciuto di essere il primo difensore a conquistare questo premio. Mi dà una sensazione ancora più speciale” – ha detto de Ligt – “Naturalmente ho guardato la lista degli ex vincitori. La so quasi a memoria. Ci sono solo nomi molto importanti nell’elenco, ma se devo nominarne uno, Messi è quello più importante per me. Tutti lo conoscono e sanno quello che ha fatto nel e per il calcio. Mi piace davvero tanto come giocatore. Quindi, sono molto orgoglioso di aver vinto lo stesso trofeo che lui ha sollevato prima di me, tredici anni fa, quando io di anni ne avevo solo sei…”.



MERCATO – E sul possibile addio all’Ajax, il giovane difensore ammette: “In questo momento della stagione uno non dovrebbe essere disturbato da altre cose, sono il capitano di questa gloriosa squadra. Alla fine della stagione prenderò in considerazione se sarà giunto il tempo di fare un passo.Per tutto il resto bisogna chiedere al mio agente o ai miei dirigenti. Io, lo ripeto, sono concentrato sull’Ajax. E sul Golden Boy, naturalmente…”.