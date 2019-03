Ajax, Overmars su de Ligt: “Andrà in un top club. Quando arrivano Real Madrid e Barcellona…”

Un addio annunciato, quello di Matthijs de Ligt dall’Ajax. A margine della sfida di questa sera tra gli olandesi e il Real Madrid, Marc Overmars, direttore sportivo dei Lancieri, ha parlato ai microfoni di AS anche del futuro del giocatore. Il difensore e capitano dell’Ajax è da tempo nel mirino dei più grandi top club d’Europa. Real Madrid, Barcellona e Juventus su tutte.

SVELATO – Il dirigente, però, ha dato un chiaro segnale su quella che sarà, con ogni probabilità, la prossima squadra del classe ’97: “Matthijs può giocare ovunque, può giocare facilmente in una delle sei migliori squadre del mondo. Ha doti incredibili: ha forza, mentalità e cuore. Se lavorassi da un’altra parte, farei di tutto per prenderlo. Non abbiamo bisogno di venderlo, non abbiamo bisogno di soldi, ma so che andrà in top club”. E a proposito di vendere i giocatori migliori. La cessione di de Ligt arriverà dopo quella, già definita di de Jong (al Barcellona): “Vendere i migliori? Non vogliamo, ma non abbiamo scelta. Il mio compito è quello di formare un top team, ma non possiamo tenere i giocatori se arrivano il Real Madrid o il Barcellona, che può permettersi di tenere Cillessen in panchina per quattro anni”.

Sembra essere la Spagna, dunque, la metà finale del difensore olandese. Niente Juventus, quindi, per de Ligt.