Al 94′ la sblocca Brozovic: l’Inter vince 1-0 contro la Sampdoria ma è festival dei gol annullati

Stavolta Mauro Icardi non è riuscito a spingere l’Inter al successo come fatto martedì in Champions League contro il Tottenham. L’attaccante nerazzurro è rimasto a bocca asciutta ma non la squadra nerazzurra che a Genova contro la Sampdoria ha vinto 1-0 con gol di Brozovic al 94′ dando seguito al successo contro gli inglesi. La fiducia (come i gol nel finale) dalla vittoria in Champions League tanto sbandierata alla vigilia del match di stasera dal capitano della Beneamata è servita ed ha consentito di portare a casa i tre punti. I blucerchiati hanno concluso poco stasera anche se con aiuto del Var erano riusciti a mantenere inviolata la porta fino al 90′. Un gol è stato annullato a Nainggolan dall’arbitro Guida per fuorigioco di Icardi allo scadere della prima frazione di gioco. Primo tempo che per la cronaca ha fatto segnare poco. Nella ripresa meglio l’Inter che con un destro al volo di Candreva e un colpo di testa di Icardi, ha spaventato il portiere Audero. Poi il secondo gol nerazzurro stavolta di Asamoah all’86’ che però Guida annulla con l’ausilio del Var. Finale con un molti sussulti perchè anche la Sampdoria va in gol con Defrel ma viene annullato giustamente per fuorigioco con l’utilizzo del Var. Poi il gol di Brozovic in pieno recupero che di destro ha superato Audero. Finisce 1-0 un match molto divertente solo nel finale. L’Inter sale a sette punti e raggiunge il Parma.

Tabellino

Sampdoria-Inter 0-1:

MARCATORI: 94′ Brozovic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet (dal 13′ s.t. Barreto), Ekdal, Linetty (dal 13′ s.t. Jankto); Ramirez (dal 47′ s.t. Sala); Quagliarella, Defrel. A disposizione: Belec, Rafael, Colley, Ferrari, Leverbe, Rolando, Tavares, Vieira, Stijepovic. Allenatore: Giampaolo.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva (dal 24′ s.t. Keita), Nainggolan (dal 38′ s.t. Borja Valero), Politano (dal 15′ s.t. Perisic); Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, De Vrij, Ranocchia, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Martinez. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Meli di Parma e Paganesi di Bergamo. Quarto ufficiale: Piccinini di Forlì. VAR: Fabbri di Ravenna. AVAR: Vuoto di Livorno.

NOTE: ammoniti al 6′ p.t. Linetty, al 20′ p.t Miranda, al 43′ s.t. Defrel e al 49′ Tonelli; allontanato dal terreno di gioco al 49′ s.t. Spalletti; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.