Albiol-Napoli, il retroscena: ‘gentlemen’s agreement’ solo per due squadre

Raul Albiol è sempre più vicino a dire addio al Napoli. Il centrale spagnolo potrebbe presto approdare in Spagna, dove il Villarreal ha chiuso l’intesa col giocatore e presto troverà anche l’ok con la società di Aurelio De Laurentiis.

Dopo le voci delle scorse ore sul difensore classe ’85, ecco un ulteriore retroscena relativo alla trattativa che porterà l’ex Real Madrid lontano dall’Italia. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, tra Napoli e Albiol c’era un patto, un cosiddetto genlemen’s agreement. Se il Valencia o il Villarreal quest’estate avessero dimostrato la volontà di pagare la clausola di 4 milioni di euro, il Napoli non si sarebbe opposto e avrebbe lasciato partire il giocatore. Ecco, infatti, che il sottomarino giallo ha raggiunto l’accordo con Albiol, che pare essere disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio pur di tornare nel propriop Paese. Il difensore spagnolo è in costante contatto con i suoi agenti e sta valutando tutte le opportunità. Il Napoli è pronto a dirgli addio.