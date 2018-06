Aleix Vidal, l’agente: “Napoli? Giuntoli lo stima, vedremo…”

L’arrivo di Carlo Ancelotti al Napoli ha aperto scenari di mercato davvero suggestivi. Tanti big del calcio europeo sono contenti di essere accostati al club di De Laurentiis. Molte piste, a dire la verità non sono praticabili, ma alcune, forse, lo potrebbero diventare. Tra queste c’è la pista che porta ad Aleix Vidal, esterno spagnolo del Barcellona. Graziano Battistini, membro dell’entourage giocatore, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli commentando l’interessamento del club partenopeo per il classe ’89 nel mirino di diversi club.

PORTA APERTA – “Napoli? Al momento non c’è nulla, so che il giocatore è stimato dal ds Giuntoli, ma non conosco le strategie azzurre in quel ruolo, dove c’è già Hysaj. Darebbe in ogni caso grande apporto visto che ha esperienza internazionale e interpreta il ruolo in maniera molto spagnola, offensiva. Vedremo cosa accadrà: siamo appena all’inizio del mercato…”.

