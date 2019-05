Allegri annuncia: “La Juventus prenderà un grande allenatore…”

Cinque anni sulla panchina bianconera conclusi oggi: Massimiliano Allegri e la Juventus si diranno addio al termine della stagione. Le parti lo hanno comunicato attraverso poche parole apparse sui canali ufficiali della società questa mattina.

Futuro tutto da scrivere, quindi, per la Juventus e per Allegri che dopo Cagliari e Milan aveva trovato la gloria anche in bianconero. Intercettato da Striscia La Notizia per la consegna del “premio” del Tapiro d’Oro, l’allenatore toscano ha rilasciato le primissime parole in attesa della conferenza stampa in compagnia del proprio presidente Andrea Agnelli che andrà in scena domani alle 14 all’Allianz Stadium.

PROSSIMO TECNICO – “Il nome del prossimo allenatore della Juventus? Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, ma non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perchè la Juve è una grande società”. E sul suo percorso: “Sono stati cinque anni d’amore meravigliosi, cinque anni per me sono tanti. Sei mesi per fare la squadra e poi via così? Come sei mesi? Cinque anni per fare la Juventus. È così, la vita va, viene, va. Dove andrò? A casa, adesso sicuramente, poi andrò un pò al mare…”.