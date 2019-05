Allegri, clamoroso: niente estero, resta in Italia

Niente Psg per Massimiliano Allegri. Quello che diventerà tra poche settimane l’ex allenatore della Juventus, con ogni probabilità rimarrà in Italia.

Ha del clamoroso l’indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport, che vedrebbe il tecnico livornese prossimo ad accasarsi ad un altro club del nostro Paese.

SONDAGGIO – “Magari una pausa potrebbe farmi bene, poi è normale che dopo il 15 luglio comincia magari a venirmi voglia di tornare a lavorare, ma questo non dipende da me ma da quello che succederà in giro. Valuterò le proposte, altrimenti farò un anno lungo dove avrò la possibilità di dedicarmi un po’ di più a me stesso e a quelli che mi sono vicino”, queste le ultime parole di Allegri nella conferenza stampa organizzata con la Juventus e con il presidente Agnelli. E allora ecco che è la Roma ad essersi mossa per portarlo nella capitale. Il dopo Ranieri potrebbe essere proprio l’ex tecnico della Juventus che potrebbe essere intrigato dall’idea di portare in alto la squadra giallorossa reduce da una deludente stagione. Secondo quanto siapprende, James Pallotta in persona avrebbe chiesto informazioni sulla situazione di Allegri.