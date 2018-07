Amichevoli, successo di Atalanta, Spal, Bologna, Parma e Sassuolo, pareggio dell’Empoli

Ricco programma di amichevoli precampionato oggi. Vittoria della Spal e pareggio dell’Empoli nel pomeriggio poi in serata le altre sfide. Questo il resoconto delle partite:

Vittoria per 2-1 per la Spal nell’amichevole di oggi contro il Campodarsego. Questo il dettaglio della sfida, con Alberto Paloschi che ha realizzato il gol decisivo. Prima partita in biancazzurro per Andrea Petagna.

SPAL-Campodarsego 2-1

Marcatori: 20′ pt Raimondi, 43′ pt Moncini, 9′ st Paloschi

SPAL 1^ tempo: Thiam, Cremonesi, Felipe, Valoti, Vaisanen, Dickmann, Antenucci, Viviani, Moncini, Kurtic, Costa.

SPAL 2^ tempo: Thiam (14′ st Gomis), Lazzari, Salamon, Cremonesi (36′ st Mawuli), Felipe (23′ st Coulange), Dickmann (23′ st Konate), Esposito, Everton, Vitale, Paloschi, Petagna.

A disp.: Poluzzi. All.: Semplici

Campodarsego: Cazzaro (21′ st Voltan), Santinon (8′ st Campanati), Barina (40′ pt Dal Dosso), Zane (16′ st Pistolato), Colman ((8′ st Tommaso), Barison (8′ st Guifo), Trento (8′ st Coppola), Caporali (16′ st Barzon), Florian (21′ st Rizzolo), Raimondi (1′ st Turetta), Vuthaj (3′ st Lazzaretto). All.: Paganin

Arbitro: Sfira di Pordenone

Collaboratori: Santarossa di Pordenone e Tortolo di Basso Friuli

——————————–

Termina a rete inviolate la terza uscita amichevole per gli azzurri contro la Pro Vercelli Tabellino Empoli-Pro Vercelli 0-0

EMPOLI 1T (4-3-1-2): Terracciano; Veseli, Marcjanik, Maietta, Pasqual; Lollo, Traorè, Bennacer; Zajc; Caputo, La Gumina. All. Aurelio Andreazzoli EMPOLI 2T (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Romagnoli, Raasmussen, Veseli; Untersee, Traorè (76’Imperiale) Brighi; Zajc (66′ Ricci); Mchedlidze (50′ Jakupovic) Mraz. All. Aurelio Andreazzoli.

PRO VERCELLI (4-4-2): Nobile (46′ Moschin); Berra (83′ Iezzi), Alcibiade, De Marino, Crialese (46′ Mammarella); Germano (70′ Sangiorgi) Foglia (76′ Della Morte) Da Silva (86′ Grillo); Gatto (61′ Rosso); Comi (61′ Polidori), Gerbi (61′ Scardina). All. Vito Grieco.

——————————

Nove gol del Bologna al Comano nell’amichevoli di oggi. Tripletta di Orsolini

Bologna-Comano 9-0

Bologna: Da Costa (dal 63’ Pirana); Mbaye (dal 46’ Paz), Brignani (dal 74’ Busi), Calabresi (dal 46’ De Maio); Stanzani (dal 63’ Poli), Orsolini (dal 63’ Pulgar), Kingsley, Falletti (dal 63’ Svanberg), Krejci (dal 71’ Dijks); Palacio (dal 63’ Avenatti), Santander (dal 63’ Petkovic).

Allenatore: F. Inzaghi.

Comano: Sing (dal 34’ T. Lorenzi, dal 71’ Chiappani); Hmaidouch (dal 46’ Berasi), Giovannini (dal 71’ Malesardi), Caliari (dal 46’ Serafini), Fusari (dal 63’ Speranza); Leonardi (dal 46’ Ambrosi), Poletti (dal 46’ Bertè), Lorenzi F., Burlon (dal 63’ Chaizzamane); Dalponte (dal 46’ Rigotti), Ciurletti (dal 63’ Cellana).

Allenatore: Celia.

Arbitro: Moser

Assistenti: Tincul, Dean

Reti: Orsolini al 6’, al 23’ e al 33’, Falletti al 17’, Santander (rig.) al 51’, Avenatti al 70’, Petkovic al 75’ e all’88’, Svanberg all’83’.

——————————

Successo del Parma contro il Foggia col punteggio di 3-1. Doppietta di Di Gaudio. Questo il tabellino:

Parma-Foggia 3-1

Marcatori: 12’ pt Di Gaudio, 3′ st Di Gaudio, 13′ st Siligardi, 23′ st Gori

PARMA CALCIO 1913: Sepe (15′ Frattali), Gazzola (15′ st Frediani), Dimarco (1′ st Gobbi), Stulac (15′ st Giorno), Iacoponi, Barillà (27′ st Golfo), Scavone (cap.)( (15′ st Scaglia), Ceravolo (15′ Calaiò), Siligardi (15′ Baraye), Di Gaudio (15′ Da Cruz), Gagliolo.

A disposizione: Dini, Nocciolini.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

FOGGIA CALCIO 1920: Bizzarri (1′ st Noppert), Agnelli (cap.) (14′ st Gerbo), Tonucci (23′ st Ranieri), Gori (31′ st Cavallini), Kragl (1′ st Rubin), Zambelli (24′ st Amabile), Martinelli, Deli, Mazzeo (1′ st Floriano), Rame (20′ st Carraro), Camporese (1′ st Loiacono).

A disposizione: Sarri, Nicastro.

Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Arbitro: Sig. Sajimir Kumara di Verona.

Assistenti: Sigg. Andrea Torresan di Bassano del Grappa e Marco Ceolin di Treviso.

Note – Calci d’angolo: 5-2. Spettatori: 800 circa. Ammoniti: Scavone (P)

——————————

Seconda uscita stagionale nel ritiro altoatesino per il Sassuolo con mister De Zerbi che ha fatto il suo debutto sulla panchina neroverde. Il Sassuolo si è imposto per 11-0 sul Real Vicenza in una gara caratterizzata da pioggia incessante.

Il risultato si sblocca subito: dalla sinistra Rogerio mette al centro per Berardi, tiro di prima intenzione che viene respinto, poi lo stesso Berardi insacca. Il raddoppio giunge al 22’, imbucata di Boateng per Sensi che a tu per tu con Martinez non sbaglia. Il terzo gol nasce dalla destra con Lirola che dal fondo serve Duncan, piattone vincente del ghanese. Nel giro di quattro minuti a cavallo della mezzora arriva la doppietta di Boateng: al 28’ finalizzando un assist di tacco di Sensi e al 32’ riconquistando palla e battendo di precisione Martinez. Prima dell’intervallo torna a segno Duncan servito da Boateng e chiude Berardi trasformando un calcio di rigore concesso per fallo su Lirola.

Nel secondo tempo cambia totalmente l’undici neroverde. Il primo gol della seconda frazione di gioco nasce da un’azione del nuovo tridente in campo con Matri che serve Babacar, il suo tiro supera il portiere ma per il terreno pesante il pallone si ferma poco prima della linea, irrompe Raspadori che insacca. Pochi minuti dopo Matri centra una traversa e al 55′ va invece in rete Bandinelli con un colpo di testa su cross di Babacar. Al 72′ Missiroli pesca Matri, elegante controllo e assist a centro area per Babacar che agevolmente sigla il 10-0. Lo stesso senegalese chiude il match all’83’ saltando il portiere ospite e depositando in rete.

IL TABELLINO

Sassuolo-Real Vicenza 11-0

Marcatori: 2′ e rig. 43′ Berardi, 22′ Sensi, 25′ e 40′ Duncan, 28′ e 32′ Boateng, 49′ Raspadori, 55′ Bandinelli, 72′ e 83′ Babacar

Sassuolo p.t.: Consigli; Lirola, Lemos, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Sassuolo s.t. Pegolo; Adjapong, Letschert, Magnani, Dell’Orco; Cassata, Missiroli, Bandinelli; Raspadori, Babacar, Matri.

All. Roberto De Zerbi

REAL VICENZA: Martinez; Gilles, Olaniran, Sullivan, Dowlin, Palmasto, Victoria, Ibrahmkadic, De Leonardis, Mc Ivor, Cuni.

Entrati: Ikonomopoulos, Sagaria, Parizeau, Vacaj, Koumalatsios, Stavrianos, Adamakis, Touretzoglu, Knott, Gomiero, Fasteen, Hakulandaba, Cuello, Lopez, Massaro, Gharas, Ioannidis.

All. Conti e Chalmers

Arbitro: Dallapiccola di Trento

Assistenti: De Cristofaro di Rovereto – Scifo di Trento

Note: circa 200 spettatori

——————————

In serata successo dell’Atalanta nella XXIV° edizione del Trofeo Bortolotti col punteggio di 3-2 contro l’Hertha. Tifo delle grandi occasioni al Comunale di Bergamo per ammirare la Dea di Gasperini. Ospiti in vantaggio al 26’ con Rekik, mentre al 30’ è arrivato il pareggio nerazzurro con Barrow. Poco dopo, al 33’, arriva anche il 2-1 con Mancini. In avvio di ripresa arriva subito il pareggio con Dilrosun, mentre all’11’ della ripresa Ilicic su rigore trova il 3-2 con cui finisce la partita. Per l’Atalanta è il 17.mo Trofeo Bortolotti che viene messo in bacheca ma anche un test in attesa dei preliminari di Europa League.

Tabellino

Atalanta-Hertha BSC 3-2

Marcatori: 26′ p.t. Rekik (H). 30′ pt Barrow (A), 33′ pt Mancini (A), 1′ s.t. Dilrosun (H), 11′ s.t. Iličić su rigore (A).

Atalanta (3-4-3): Berisha (20’ st Gollini); Toloi, Mancini (40’ st Djimsiti), Masiello; Castagne (31’ st Hateboer), de Roon (40’ st Haas), Valzania (21’ st Pessina), Gosens (31’ st Reca); Ilicic (40’ st D’Alessandro), Barrow (21’ st Zapata), Gomez (39’ st Tumminello). A disp. Rossi, Radunovic. All. Gasperini.

Hertha Berlino (4-4-1-1): Kraft (1’ st Jarstein); Klunter (16’ st Esswein), Rekik (16’ st Torunarigha), Stark, Mittelstadt; Dardai (1’ st Dilrosun), Maier (16’ st Kade), Lustenberger (16’ st Skjelbred), Lazaro (16’ st Jastrzembski.); Duda (1’ st Kalou); Ibisevic (1’ st Kopke). All. Dardai.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo

Assistenti: Lo Cicero di Brescia – Vivenzi di Brescia