Amichevoli, vincono Chievo, Lazio e Genoa. Sampdoria battuta dallo Spezia

Anche senza il campionato, fermo per gli impegni delle nazionali alla Nations League, le squadre del massimo campionato hanno voluto giocare una intera partita per non perdere il ritmo. Amichevoli disputate da Chievo, Lazio, Genoa e Sampdoria. Questi i resoconti:

CHIEVO – Amichevole mattutina per i clivensi che alle 11 sono scesi in campo per sfidare la Triestina battuta col punteggio di 3-0. L’amichevole disputatasi a Veronello, ha visto un Chievo manovrare in scioltezza e siglare tre reti con Pellissier su calcio di rigore al 44′ pt, Leris – autore di un eurogol – al 9′ st e Stepinski con un tap-in al 39′ st. La compagine alabardata ha giocato una prima frazione ottima sfiorando il gol con Granoche e una volta con Coletti su punizione. Poi è uscito fuori il Chievo che ha messo in difficoltà l’avversario soprattutto nella ripresa dove è riuscito a finalizzare in due circostanze.

Tabellino

CHIEVO – TRIESTINA 3-0 Marcatori: 44′ Pellissier (rig.), 56′ Leris, 85′ Stepinski Chievo Verona: Sorrentino (1’st Seculin), Tomovic (37’st Tanasjievic), Rossettini (1’st Bani), Barba, Jaroszynski; Bertagnoli (1’st Burruchaga), Radovanovic, Leris; Pucciarelli; Meggiorini (21’st Djordjevic), Pellissier (1’st Stepinski). Allenatore: Lorenzo D’Anna. Triestina: Boccanera, Formiconi (21’st Staffé), Malomo, Lambrughi (37’st Codromaz), Sabatino; Maracchi (40’st Bolis), Coletti (29’st Bariti), Beccaro (25’st Procaccio), Bracaletti (17’st Mensah), Petrella, Granoche. Allenatore: Massimo Pavanel.