Ancelotti compie gli anni, gli auguri speciali di De Laurentiis: “Tre volte ventenne…”

Parma, Roma e Milano nella vita calcistica, e non, di Carlo Ancelotti. Ora anche Napoli. Impossibile non tenere conto di dove si festeggia un traguardo importante come i 60 anni.

Oggi, il tecnico di Reggiolo festeggia il compleanno e non potevano mancare gli auguri di chi condivide con lui, almeno professionalmente, questo momento. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, ha voluto pubblicamente augurare un buon sessantesimo compleanno al suo allenatore. Una battuta, in pieno stile cinematrografico, che rivela il grande rapporto tra i due, anche umano.

Su Twitter, infatti, il presidente del Napoli ha scritto: “Tanti auguri grande Carlo, tre volte ventenne”. Un bel modo originale per stare accanto al suo mister. Curiosi anche i commenti dei tifosi azzurri che si sono uniti al messaggio di De Laurentiis chiedendo di fargli un bel “regalo” sul mercato.