Ancelotti in visita al tour di Bocelli: “Grande performance di un fantastico artista…”

Da un artista ad un altro. Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, può definirsi un vero maestro del mondo del calcio. La sua storia vincente, sulle panchine più prestigiose d’Europa, parla da sé. Ecco perché, si sarà trovato a proprio agio nell’assistere allo spettacolo di un altro grandissimo mostro sacro nel campo della musica e della lirica come Andrea Bocelli.

Il mister azzurro, infatti, si sta godendo le meritate vacanze dopo una lunga stagione, e quale modo migliore se non quello di assistere al concerto del noto cantante italiano? Il tecnico di Reggiolo ha pubblicato una foto sul proprio profilo Twitter, in cui si è congratulato, e ha apprezzato, l’opera di Bocelli in tour nel Nord America con una serie di concerti: “Ho assistito a una grande performance di un fantastico artista. Grazie Andrea Bocelli”, ha scritto Ancelotti nel messaggio.