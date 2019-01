Andersen, il padre-agente: “Piace ai primi sei club in Italia e Inghilterra. Non rifiuteremo incontri, anche se…”

Gennaio, mese storicamente freddo, non per il calciomercato. Infatti, la sessione invernale si annuncia piuttosto rovente e tra i calciatori più richiesti c’è anche il danese classe 1996 Joachim Andersen, centrale difensivo della Sampdoria.

Nel mirino delle big italiane, ma anche dei top club europei, il difensore blucerchiato potrebbe presto avere la sua occasione di fare, fin da subito, il salto di qualità che ogni giocatore sogna. A parlare del proprio assistito, è stato il suo agente, nonché padre, Jacob Andersen. Parlando a Extra Bladet, il procuratore ha fatto il punto sulla situazione contrattuale e le opportunità che potrebbero esserci in questa sessione di mercato.



TUTTI LO VOGLIONO – Non si nasconde Andersen Senior e ammette: “Sono stato a molti incontri, a Jacob sono interessati i primi sei club in Inghilterra e in Italia”. Il centrale della Sampdoria, infatti, è molto ambito, come detto, da diversi club. In Serie A, si sono già mosse per lui Juventus e Inter, ma il danese sembra voler rimanere ancora a Genova per crescere e migliorare prima del grande salto. A confermarlo è lo stesso agente che frena sul possibile trasferimento del figlio già a partire da questa finestra di mercato: “Via a gennaio? Io non la penso così e neanche Joachim. Ritengo che stia bene dove è adesso, anche se naturalmente se un grande club vuole incontrarci, non rifiutiamo”.