Argentina, le convocazioni di Scaloni: torna Messi, out Icardi. Ci sono Lautaro Martinez e Dybala

Come era nell’aria, Lionel Messi torna a guidare la propria Nazionale. Il ct dell’Argentina Scaloni ha diramato le convocazioni ufficiali per le due sfide amichevoli con Venezuela e Marocco, in programma rispettivamente il 23 e 26 marzo.

In lista anche diversi “italiani”. Spiccano Lautaro Martinez e Paulo Dybala, mentre non fa parlare l’assenza di Mauro Icardi alle prese con i problemi all’Inter e al ginocchio. E a proposito dell’ex capitano nerazzurro, secondo le indiscrezioni riportate da Olé, il ct dell’Albiceleste non sarebbe voluto andare contro la dirigenza milanese riguardo alle condizioni fisiche di Icardi per evitare di fomentare le polemiche già andate ben oltre il dovuto.

Tra gli “italiani” convocati, anche Rodrigo De Paul, numero 10 dell’Udinese e German Pezzella della Fiorentina.