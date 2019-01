Astori, il ricordo commosso di Bernardeschi

Nel giorno di festa, non manca un ricordo. Federico Bernardeschi nel salutare il 2018 che l’ha visto protagonista sul campo con la maglia della Juventus e della nazionale rivolge un pensiero anche a Davide Astori, suo ex compagno di squadra ai tempi della Fiorentina. “Oltre ad ogni traguardo raggiunto e ad ogni vittoria conquistata, in questo giorno in cui il calendario obbliga ognuno di noi ai resoconti, ai bilanci dell’anno appena trascorso, il mio pensiero corre velocissimo a te – scrive il centrocampista sul proprio profilo Instagram – Continuerai ad esserci amico mio, in ogni cuore, nei pensieri e nei ricordi. E grazie anche a voi, che mi sostenete ogni giorno! Auguro un grandioso 2019 a tutti voi e alle vostre famiglie!”.