Atalanta, Castagne pregusta la Champions: “Se vinciamo con il Genoa, per Milan e Roma…”

Alla vigilia della partita contro il Genoa, l’esterno dell’Atalanta Timothy Castagne ha parlato ai microfoni di Tuttosport, pregustando il quarto posto finale in campionato che vale la qualificazione alla prossima Champions League: “Prendiamo spesso gol all’inizio perché forse in certe situazioni abbiamo bisogno di 5-10 minuti per trovare le contromisure e sistemare il pressing. Contro la Lazio è capitato ancora, dobbiamo essere più tosti, perché non sempre può capitare di rimontare lo svantaggio. Vincere sabato col Genoa sarebbe fondamentale, davvero importante. Credo che con i 3 punti allontaneremmo definitivamente le nostre avversarie: Milan e Roma hanno scontri complicati, pensiamo a noi e se troviamo il successo per le altre sarà dura, molto dura. Attenzione comunque al Genoa: sarà molto aggressivo, cercheremo anche noi di esserlo”.