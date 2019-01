Atalanta, clamoroso addio: Gomez tra Cina e Arabia. Parte l’assalto a Caprari

Potrebbe essere lontano dall’Atalanta il futuro di Alejandro Gomez. Il Papu, che ha diverse offerte dalla Cina e dagli Emirati Arabi, potrebbe presto cambiare casacca. Ecco perché, secondo quanto riportato da Sky, la Dea starebbe pensando all’eventuale sostituto.

PROPOSTA – Per un 10 che potrebbe partire, a un 17 che potrebbe arrivare. L’idea dei bergamaschi è quella di dare l’assalto a Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria. Il classe 1993 rappresenterebbe, al momento, la migliore alternativa possibile a Gomez. Secondo quanto rifertito, sarebbe già stato fatto un primo tentativo, che però, è stato immediatamente respinto dalla Sampdoria, che non intende privarsi degli uomini di punta nel momento più delicato della stagione. L’attaccante italiano sta piano piano conquistando sempre più punti nelle gerarchie di Giampaolo e la squadra blucerchiata non vorrebbe privarsi di lui a gennaio.