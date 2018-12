Atalanta, de Roon difende il Var: “Senza non avremmo vinto con la Lazio”

In mezzo alle polemiche sugli arbitraggi e sull’utilizzo del Var, ecco una voce a difesa della tecnologia: è quella di Marten de Roon, centrocampista olandese dell’Atalanta. “Senza Var nessuno avrebbe visto che il gol della Lazio era in fuorigioco”, ha detto il giocatore nerazzurro, “e non avremmo ottenuto la vittoria. Quando interviene l’unica cosa che possiamo fare noi calciatori è quella di aspettare e di sperare, anche se non viene utilizzata per tutti gli episodi dubbi. Per noi lunedì è stata una battaglia e i tre punti ci hanno permesso di dare continuità ai risultati”.

IL CAMPIONATO – De Roon ha poi così risposto a chi gli chiedeva quali fossero gli obiettivi dei bergamaschi: “Adesso che abbiamo ottenuto sei vittorie nelle ultime otto gare la gente parla di Europa, mentre prima, quando siamo partiti a rilento, diceva che avremmo dovuto pensare solamente alla salvezza… Ora ci concentriamo sulla gara con il Genoa, squadra che con Piatek e Kouamé dispone di un ottimo attacco. Poi penseremo alla Juventus”.