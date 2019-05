Atalanta e Inter in Champions League, Empoli in B. Questi gli ultimi verdetti del campionato di Serie A, sul quale è calato definitivamente il sipario questa sera. Le formazioni di Gasperini e di Spalletti, battendo rispettivamente 3-1 il Sassuolo e 2-1 l’Empoli, si sono conquistati il pass per la massima competizione europea ai danni di Milan e Roma, a cui non servono le vittorie per 3-2 con la Spal e per 2-1 con il Parma. Salve Fiorentina e Genoa, che, al Franchi, si accontentano dello 0-0.

Questi i risultati delle gare delle 20.30:

ATALANTA – SASSUOLO 3-1

CAGLIARI – UDINESE 1-2

FIORENTINA – GENOA 0-0

INTER – EMPOLI 2-1

ROMA – PARMA 2-1

SPAL – MILAN 2-3