Atalanta, Gasperini: “C’è un po’ di tensione, siamo vicini al traguardo”

Sarà Champions League per l’Atalanta? Domani la Dea giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo e in caso di vittoria non dovrà guardare i risultati degli altri campi per avere la certezza di partecipare alla prossima Champions, il che sarebbe un traguardo pazzesco per la formazione bergamasca. Mister Gian Piero Gasperini avverte un po’ di tensione: “Anche se abbiamo un avversario da superare, è evidente che una nostra vittoria metterà il punto a questa stagione esaltante. Paradossalmente potremmo arrivare pure terzi, renderebbe ancora più bello tutto. Il podio sarebbe qualcosa di incredibile. Un po’ di tensione c’è, d’altronde siamo vicini al traguardo. Il nostro massimo obiettivo era l’Europa League, non pensavamo di essere in questa posizione a una giornata dalla fine. Vi è grande attesa”.