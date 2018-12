Atalanta, Gasperini ci crede: “Lazio? Vincere per aumentare l’autostima…”

Sarà Atalanta-Lazio il Monday Match della 16^ giornata di Serie A. Il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida ai biancocelesti nella classica conferenza stampa di vigilia. Voglia di fare bene e di stupire da parte dei nerazzurri che arrivano dai tre punti conquistati sul campo dell’Udinese nel precedente impegno di campionato. Ecco quanto dichiarato dall’allenatore dei bergamaschi ai media presenti:

LA SFIDA – Sulla gara contro i biancocelesti di Simone Inzaghi: “”La Lazio vale le squadre che lottano per la Champions: mi aspetto una partita combattuta e con delle difficoltà”. Fiducioso e carico, Gasperini mostra la propria ambizione: “Vincere partite come queste fa aumentare l’autostima. Due anni fa avevamo perso due partite, l’anno scorso due pareggi, vediamo quest’anno…”. Poi sulla classifica e la voglia di tornare in alto: “La classifica? E’ molto corta, si farà il punto a fine andata. Noi dobbiamo cercare di ripetere le prestazioni fatte contro le squadre importanti, proponendo tutte le nostre migliori caratteristiche. La Lazio viene da un periodo non brillante di risultati, ma questo non vuol dire niente. E’ una squadra che per caratteristiche può creare difficoltà, ma anche noi possiamo crearle dei fastidi”.