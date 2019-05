Atalanta, Gasperini: “Fatta la storia”

Missione compiuta per l’Atalanta. I bergamaschi, battendo per 3-1 il Sassuolo, si sono conquistati l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Queste le parole del tecnico Gian Piero Gasperini al termine del match.

STORIA – “I ragazzi hanno dato tantissimo, questa era una partita difficilissima, abbiamo giocato contro una squadra che ha giocato alla morte, forse anche oltre i limiti. Sono felicissimo per tutta questa gente che ci ha seguito con enorme entusiasmo. Questo è un traguardo che non era mai stato raggiunto in 112 anni di storia: ci arriviamo in modo molto onorevole e sapremo farci valere anche in Champions, così come abbiamo fatto in passato in Europa League”.