Atalanta, Gasperini: “Il prossimo anno squadra ancora migliore”

Gian Piero Gasperini guiderà l’Atalanta anche nella prossima stagione. L’annuncio, attraverso un comunicato, è stato dato dallo stesso presidente Antonio Percassi, felice di proseguire il cammino con il tecnico. E l’allenatore, mediante il sito ufficiale dei bergamaschi, ha commentato così l’accordo.

CRESCITA – “Il contratto lo avevo già da tempo, c’erano solamente da mettere le basi per il futuro al termine di una stagione straordinaria. Il club è bravissimo ad organizzarsi sempre al meglio puntando sempre più in alto. Questa è una società che cresce da tutti i punti di vista: presto avrà uno stadio e un centro sportivo di primo ordine. Bisogna però mettere le basi anche per la squadra del futuro e il fatto che Luca Percassi sarà più coinvolto rappresenta un buon segnale. Credo che il prossimo anno potrà essre allestita una formazione ancora migliore”.