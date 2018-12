Atalanta, Gasperini: “La partita di Marassi col Genoa dirà dove potremmo arrivare”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha presentato in conferenza la sfida contro il Genoa. “Marassi è da sempre un campo molto caldo. Non possiamo sbagliare l’approccio: bisogna essere convinti e concentrati. Anche in base al risultato di domani potremo sapere dove potremmo arrivare”, le parole del mister della Dea che ha poi parlato dello sprint natalizio: “L’impegno di sabato è a metà tra Lazio e Juventus, due partite impegnative. In trasferta abbiamo quasi sempre giocato con personalità, vincere fuori dà qualcosa in più al cammino di una squadra. C’è tutta la volontà di sfoderare una prestazione tra le migliori. I diffidati? Non tengo in alcun conto la presenza di tre diffidati come Gomez, Ilicic e de Roon. Dopo avremo la Juventus e il Sassuolo, ma è importante anche domani. Non possiamo fare calcoli. Manca Adnan che è in Coppa d’Asia, Palomino è tornato ad allenarsi col gruppo ed è in grado di giocare. Bilancio? Dopo queste tre partite potremo già tirare le somme. L’anno scorso abbiamo girato a 27, mancano 3 punti. Se hai incontrato tutte e 19 le concorrenti, hai la misura del tuo valore e delle tue possibilità. A gennaio inizierà un altro campionato, anche perché c’è chi si rafforzerà al calciomercato d’inverno”, le parole di Gasperini riportate da Calcioatalanta.it.