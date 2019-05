Atalanta, Gasperini: “Lazio dimenticata, siamo in trance agonistica”

Sfida delicatissima, quella che attende domani sera l’Atalanta, impegnata all’Allianz Stadium contro la Juventus. I nerazzurri, dopo la delusione nella finale di Coppa Italia, cercano punti per coronare il sogno Champions League. E il tecnico Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match, ha così parlato.

DECISIVA – “Alla Coppa non pensiamo più, adesso siamo concentrati solamente sul campionato. Le ultime due giornate saranno decisive. Noi, come sempre, daremo il massimo”.

STATO PSICOLOGICO – “Dopo la finale con la Lazio abbiamo ancora più voglia di buttarci nel campionato. Per i biancocelesti era l’ultima chance, mentre noi abbiamo altri traguardi da raggiungere, con la possiblità di giocarci punti per l’Europa League e la Champions. Ormai è mesi che siamo in trance agonistica. Siamo finiti all’interno di un calendario terribile, ma forse ci abbiamo fatto l’abitudine: questa è la nostra forza.”.

JUVENTUS – “Sarà un impegno molto difficile, giocare sul campo dei bianconeri è sempre molto complicato. Se riusciamo a fare risultato potremmo arrivare terzi. Per loro sarà l’ultima di Allegri in casa, con la festa scudetto, sarà una sfida non semplice”.

FORMAZIONE – “Non c’è Palomino e al suo posto potrebbe esserci o Mancini o Hateboer. Zapata? Nelle ultime settimane si è risparmiato per domani”.

CHAMPIONS O COPPA ITALIA – “Non abbiamo mai fatto distinzioni. Sotto certi profili la Champions è più importante perché noi, in un girone, saremmo in quarta fascia, prendendo squadre come Real Madrid o Barcellona. La Coppa Italia è invece un trofeo che sarebbe rimasto in bacheca. Noi non abbiamo mai mollato niente, cercando di vincere sempre”.