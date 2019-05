Atalanta, Gasperini: “Meritavamo di più. Per noi la Champions sarebbe traguardo clamoroso”

Terzo posto quando mancano soli 90′ dalla fine del campionato. L’Atalanta è reduce dal pareggio per 1-1 sul campo della Juventus, e per 80 minuti ha addirittura pregustato il successo, che avrebbe voluto dire Champions League praticamente certa. Ci ha pensato Mario Mandzukic a pareggiare il match. Così Gian Piero Gasperini ha commentato l’1-1 a Radio Rai: “Prima del match avremmo firmato per un pari, a noi serviva fare risultato. Poi però siamo andati in vantaggio e meritavamo l’intera posta in palio. Preso un gol rocambolesco all’ultimo, nel complesso abbiamo avuto parecchie occasioni. Per noi la Champions sarebbe un traguardo clamoroso, non dobbiamo pensare di esser già arrivati. Fare più di così contro la Juventus era difficile. Alla fine alcuni dei nostri erano stanchi, era normale viste le 3 partite importantissime in una settimana. Il morale però ora è a mille”.