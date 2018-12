Atalanta, Gasperini: “Non possiamo pensare all’Europa con questo andamento altalenante”

Il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini commenta così la sconfitta contro il Genoa ai microfoni di Radio Rai: “Ho le sensazione che la squadra non ha fatto il meglio per vincere oggi contro il Genoa. Qualcosa è andata storta ma evidentemente non abbiamo la maturità per giocare a certi livelli, A sprazzi avevamo anche la partita in mano ma non siamo riusciti a cambiare l’esito della gara. Ripeto potevamo fare meglio e portare a casa il risultato ma invece non abbiamo sfruttato qualche episodio a noi favorevole. Non possiamo pensare all’Europa con questo andamento altalenante. La Juventus e poi col Sassuolo per tirare i conti alla fine del girone di andata”